Juve, Pirlo: "Dopo il KO con la Fiorentina abbiamo chiarito gli obiettivi"

Il KO con la Fiorentina è stato un punto di ripartenza per la Juventus di Andrea Pirlo, che alla tv ufficiale dei bianconeri ha spiegato cosa è cambiato per la sua squadra in questo 2021: “Dovevamo ripartire bene dopo la sconfitta con la Fiorentina. Abbiamo chiarito bene gli obiettivi e siamo ripartiti con forza, cercando di fare al meglio per sfruttare le nostre caratteristiche”.

