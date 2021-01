Juve, Pirlo fa un primo bilancio: "Manca qualche punto in più, ma siamo ancora in lotta su tutto"

Andrea Pirlo ha presentato a Juventus Tv la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal - in programma domani alle 20:45 all'Allianz Stadium - soffermandosi tra le altre cose anche su un suo bilancio di metà stagione: "Bilancio abbastanza positivo, sicuramente potevamo avere qualche punto in più però venendo da una stagione faticosa come quella dell’anno scorso qualche battuta d’arresto era normale ci fosse. Però siamo ancora in lotta su tutto e il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo".