Juve, Pirlo sulla Superlega: "Le voci non ci interessano. Pensiamo solo a vincere"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Fiorentina, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato anche del tema legato alla Superlega: "È normale che prima della partita contro il Parma si parlasse solo di quello e un po' ha influenzato anche i giocatori. Volevamo vincere per raggiungere la qualificazione in Champions e faremo così anche domani. Pensiamo solo a quello, le voci non ci interessano, anche se sappiamo che si potrà parlare di questo anche in futuro".

Clicca qui per il live di TMW della conferenza stampa