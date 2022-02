Juve, problema dell'ultimo secondo: Rugani KO nel riscaldamento, gioca Pellegrini

vedi letture

Problema dell’ultimo secondo per la Juventus: Daniele Rugani ha accusato un problema fisico durante il riscaldamento e non andrà neanche in panchina. Al suo posto, dentro dal primo minuto Luca Pellegrini con Alex Sandro che andrà a comporre la coppia centrale con De Ligt.