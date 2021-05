Juve, quale futuro per Pirlo in caso di addio? Un anno di studio o l'ipotesi estero

In bilico. Conquistato l’accesso alla prossima Champions League e due titoli, con un contratto fino al 2022, Andrea Pirlo è a oggi l’allenatore della Juventus. L’impressione, però, è che non lo sarà nella prossima stagione. A quel punto, quale futuro? Secondo Tuttosport, due strade per il bresciano: la prima porta a un anno di studio, dopo il primo da allenatore vissuto a cento all’ora. La seconda, all’estero, che non spaventa Pirlo, ance se il quotidiano torinese non formula ipotesi in merito a questa eventualità. Sempre che sarà effettivamente addio, s’intende.