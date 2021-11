Juve, Ramsey costa 35.000 euro a minuto giocato. A gennaio possibile risoluzione

L'avventura di Aaron Ramsey alla Juventus è ormai giunta al capolinea e a gennaio il club bianconero potrebbe arrivare alla risoluzione del contratto con il gallese. Al momento club e giocatore non ne hanno ancora parlato, ma per semplificare l’uscita dell’ex Arsenal si potrebbe arrivare a questa soluzione, visto che l'attuale accordo scadrà nel 2023. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport gli estimatori inglesi non mancano, ma finora sono stati stoppati dai 9 milioni netti dello stipendio. Un Ramsey libero può accasarsi in fretta e la Juventus potrebbe almeno liberarsi del peso del suo ingaggio sui conti che incide per 12 milioni lordi a stagione. E pensare che ogni minuto in campo del gallese è costato alle casse bianconere oltre 35.000 euro.