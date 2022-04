Juve-Raspadori, un interesse che nasce da lontano: chiesta un'opzione l'anno scorso

SassuoloNews.net rivela un retroscena di mercato che riguarda Giacomo Raspadori, osservato speciale in casa Juve per la sfida di stasera al Sassuolo: stando a quanto raccolto, in occasione dell'estenuante trattativa tra la Juventus e neroverdi per Manuel Locatelli, i bianconeri avevano già fatto un tentativo per Raspadori. I rapporti tra le due società sono eccellenti e hanno portato Federico Cherubini, dirigente della Juve, a chiedere un'opzione d'acquisto proprio sul classe 2000 del Sassuolo. I bianconeri infatti volevano opzionare l'attaccante chiedendo una sorta di prelazione in caso di cessione da parte del club emiliano che però ha risposto con un secco due di picche.