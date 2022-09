Juve, rientrati Bonucci, Danilo, Bremer, McKennie, Kostic e Vlahovic. Domani gli ultimi tre

Continua la preparazione della Juventus in vista della sfida contro il Bologna che sarà la prima di una serie di impegni ravvicinati che la prossima settimana vedranno i bianconeri affrontare prima il Maccabi Haifa (mercoledì 5 ottobre) in casa e poi il Milan, a San Siro (sabato 8 ottobre). Gruppo che oggi ha visto il rientro anche di Bonucci, Danilo, Bremer, McKennie, Kostic e Vlahovic. Gli ultimi a tornare saranno invece Cuadrado, Paredes e Di Maria, attesi per domani. Oggi il lavoro sul campo è stato incentrato su esercitazioni tecniche su finalizzazione con sviluppo della manovra avanzata e su un lavoro specifico per reparti con focus sulla fase difensiva. Per domani, antivigilia del match contro i felsinei, l’appuntamento è fissato nuovamente per il mattino.