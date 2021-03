Juve, rimontare il Porto ti può dare 10,5 milioni. Fin qui quasi 70 dalla Champions

Ribaltare il risultato dell’andata può portare 10,5 milioni di euro nelle casse della Juventus. Al di là del risultato sportivo, è questo il dato economico che i bianconeri inseguono nel ritorno di Champions League contro il Porto. Risorse utilissime in un periodo di crisi generalizzata come questa, ricorda il Corriere dello Sport, che evidenzia come i bianconeri abbiano già guadagnato 67,4 milioni di euro dalla partecipazione alla massima competizione continentale, a cui vi sarà poi ad aggiungere il market pool, legato anche al rendimento delle altre squadre italiane in corsa.