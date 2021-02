Juve-Roma, le formazioni ufficiali: riposa Cuadrado, c'è Alex Sandro. Dzeko out, gioca Mayoral

Solo un punto separa Juventus e Roma in classifica, con i giallorossi attualmente terzi davanti ai bianconeri. All’andata, i capitolini convinsero ma non vinsero, fermati sul pareggio dalla squadra campione d’Italia in carica. Alle 18, l’atto secondo, un vero e proprio scontro diretto.

Andrea Pirlo lascia in panchina Cuadrado e sceglie Alex Sandro come difensore di spinta con Danilo, Bonucci e Chiellini. Chiesa a destra, McKennie a sinistra, in attacco Morata-Cristiano Ronaldo.

Paulo Fonseca lascia in panchina Edin Dzeko: il titolare come centravanti è Mayoral, alle sue spalle Cristante e Mkhitaryan. Villar-Veretout a centrocampo, tutto come da attese per quanto riguarda il resto della formazione giallorossa.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Roma.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Cristante; Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca.