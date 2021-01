Juve, superare l’Udinese per la rincorsa alle milanesi: Pirlo vuole subito dimenticare la batosta viola

Pronto a prendere il via il 2021 della Juventus di Andrea Pirlo. Dopo aver chiuso nel peggiore dei modi l’anno precedente con la pesantissima sconfitta contro la Fiorentina, i bianconeri ripartono dall’Allianz Stadium dove alle 20:45 proveranno ad avere la meglio dell’Udinese di Luca Gotti. “È una partita difficile, i friulani stanno attraversando un buon momento. È una squadra molto fisica e ben organizzata, con giocatori molto bravi anche nelle ripartenze. Dovremo stare attenti a fare una gara accorta, facendo attenzione ai loro attaccanti e alle mezzali molto tecniche. Come Pereyra che conosciamo bene avendo giocato anche qui" così il tecnico bresciano nelle consuete parole della vigilia. Dichiarazioni però, che come prevedibile, hanno fatto un salto all’indietro per commentare i giorni successivi al 3-0 subito dalla squadra di Prandelli.

CONFRONTO COSTRUTTIVO - Il ritorno in campo per gli allenamenti post brevi vacanza natalizie è stato il momento del confronto su quanto accaduto lo scorso 22 dicembre: “Abbiamo parlato soprattutto della partita fatta contro la Fiorentina che è stata completamente sbagliata in tutto, a partire dall’atteggiamento. Non potevamo finire in quel modo il campionato nel 2020. C’è stata una bella riunione dove abbiamo parlato e discusso, anche degli obiettivi futuri. È stata produttiva”. Discussione che ha coinvolto tutta la squadra, con l’obiettivo di stringersi, fare ancor più gruppo e partire nella rincorsa alle milanesi in testa alla classifica della Serie A. Servirà non sbagliare più o quasi, a partire dal posticipo con l’Udinese per il quale coach Pirlo ha a disposizione tutta la rosa eccezion fatta per Cuadrado squalificato e Rabiot, protagonista di un vero e proprio caso: “I giocatori stanno bene, hanno ripreso anche gli ultimi acciaccati come Arthur, come Demiral. Giorgio (Chiellini n.d.r.) si sta allenando con noi da qualche giorno con continuità quindi spero di averli pronti anche per le prossime partite”.

ANCORA RONALDO-MORATA - Alla Juve serve partire forte e non perdere ulteriore terreno da Milan e Inter a pochi giorni dal doppio scontro in quel di San Siro. Dentro allora Ronaldo e Morata a trascinare la squadra a suon di gol con Dybala pronto ad accomodarsi inizialmente in panchina. Certezze anche in difesa dove, davanti a Szczesny, ci sarà spazio per Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Ancora ore di riflessione invece sul quartetto mediano con la rifinitura della mattina che scioglierà gli ultimi dubbi: le prove della vigilia vanno nella direzione della coppia centrale Bentancur-McKennie, con Ramsey e Chiesa in piena lotta con Kulusevski per i due posti mancanti. Per un unico obiettivo: tornare a vincere.