Juve, via al tour de force che può valere una stagione. Tornano in campo i titolari: c'è Chiellini

La stagione che il panorama calcistico sta vivendo obbliga qualsiasi squadra a non potersi cullare troppo sui risultati ottenuti ma a dover nell’immediato tuffarsi sull’impegno successivo. Così è stato anche nel passaggio fra la semifinale di Coppa Italia conquistata e la gara di campionato odierna contro la Sampdoria. Alle 18 infatti al Ferraris di Genova la squadra di Andrea Pirlo andrà a caccia dei tre punti in un match che aprirà un tour de force rilevante e decisivo per la stagione della Juventus. “La Sampdoria viene da un ottimo periodo, - ha raccontato l’allenatore bianconero nella conferenza stampa di vigilia, - ha fatto vittorie importanti e attraversa un periodo positivo. Sarà una partita difficile come tutte quelle che si giocano contro Ranieri, che è un allenatore molto preparato che stimo molto". Complicazioni che i bianconeri tenteranno di superare con, verosimilmente, l’undici tipo e con la possibilità di ruotare in tutte le zone del campo eccezion fatta per il reparto offensivo.

CHIELLINI AVANTI SU DE LIGT, SOLO IN DUE DAVANTI - Una partita alla volta. Un mantra di tutti gli allenatori del mondo che anche Pirlo ha fatto suo alla sua prima esperienza in panchina: “Le scelte di formazione sono in base alla gara di domani che è quella più importante. I giocatori sanno che si gioca una partita alla volta, in base a questo scegliamo quelli da mettere in campo”. Concentrazione per continuare la rincorsa in classifica e pochi dubbi di formazione. Le prove della vigilia raccontano di un ballottaggio in difesa fra De Ligt e Chiellini col secondo testato nella formazione titolare, e quindi favorito. Per la ritrovata condizione del numero 3 bianconero, ma anche per il recupero dello stato di forma ottimale dell’olandese: “De Ligt è stato fermo per un po', vediamo come recupererà. Abbiamo davanti un tour de force importante e bisognerà recuperare bene”, così ieri a riguardo il tecnico bianconero. Che non recupera Paulo Dybala, ancora alle prese col fastidio al ginocchio e che cercherà di rientrare fra Inter e Roma, che non avrà a disposizione lo squalificato Kulusevski, ma che ritrova, dopo il turno di riposo con la Spal, Cristiano Ronaldo. Portoghese che ha fatto discutere e di cui ha parlato anche Pirlo: “Ronaldo aveva il giorno libero e ognuno nella vita privata è libero di fare quello che vuole. Quando i calciatori sono qua sono sotto il mio controllo, quando sono cittadini liberi ognuno si prende le proprie responsabilità”. Capitolo chiuso, quantomeno in casa Juventus. Aperta invece la rincorsa alla testa della classifica che, per Madama, ha l’obbligo di proseguire in quel di Marassi contro l’ex Claudio Ranieri.