Juventus, adesso può scattare l'affare Hancko. Il centrale rinforzerà i bianconeri a giugno

Finita l'avventura europea del Feyenoord, si può finalmente accelerare per l'arrivo di David Hancko alla Juventus. La società lo ha seguito e corteggiato a lungo, facendo di tutto per portarlo a Torino già nella finestra di mercato di gennaio, ma il club olandese - fino a quel momento ancora in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League - ha preferito rimandare ogni discorso a giugno, per non privarsi a metà stagione di quella che ad oggi resta una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Van Persie, sottolinea Tuttosport.

Le cifre dell'affare: 25/30 milioni al Feyenoord

Il centrale, protagonista fin qui di una stagione eccellente fra Champions ed Eredivisie, piace a mezza Europa, ma la Juventus - visti i contatti avviati già da tempo - può contare su un’intesa di massima con il club olandese. La cifra per portarlo a Torino gravita fra i 25/30 milioni, mentre per il giocatore sarebbe pronto un contratto da 2.5 milioni a stagione fino al 2029.

Le parole del centrale: "Ne parleremo a fine stagione"

Queste le ultime parole del difensore sulla Juventus, interpellato dal nostro inviato dopo il ko del Feyenoord contro l'Inter: “Nelle ultime finestre di trasferimenti si è parlato tanto di me, soprattutto nelle ultime estate e inverno. Ho parlato chiaramente con il nostro direttore sportivo in inverno e mi sono concentrato sulla Champions, avevamo grandi impegni. Da quel momento non ci penso più, ne parleremo a fine stagione. Per ora sono concentrato sul Feyenoord”.