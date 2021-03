Juventus, ag. Fagioli: "C’è un’aria strana attorno alla squadra. Valuteremo il suo futuro"

L’agente Andrea D’Amico, che gestisce gli interessi del centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, ha parlato a Minutidirecupero del giovane regista: "A fine campionato ci troveremo con la Juventus e faremo le dovute riflessioni. Sicuramente è uno dei profili più interessanti tra i loro giovani, la Juve lo sa, conosce il suo valore e dopo l’esordio in A l’ha inserito in un gruppo comunque qualitativo come quello dell’Under 23. La Juve è la Juve, anche se attorno a essa ora c’è un’aria strana, sembra che all’improvviso non si tratti più di una grande squadra solo perché non è in testa al campionato dopo nove scudetti vinti consecutivamente, nove, sottolineo. Aspetteremo la fine della stagione e con il club valuteremo qual è il miglior futuro possibile per Nicolò".