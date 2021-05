Juventus, Allegri intenzionato a ripartire da Morata: va limata la cifra per il nuovo prestito

Ieri l’ufficializzazione, adesso si parte. Nasce la nuova Juve di Massimiliano Allegri, intenzionato a ripartire da Alvaro Morata: il centravanti spagnolo è giunto la passata stagione dall’Atletico Madrid in prestito per 10 milioni. Con altri 10 milioni la formula può essere rinnovata per la prossima, con eventuale acquisto definitivo nel 2022 versando 35 milioni. Facendo un passo alla volta, la Juventus è interessata innanzitutto a un altro prestito, raccolta Tuttosport, anche se finora non ha dato una risposta definitiva agli spagnoli. Il desiderio bianconero è infatti quello di limare la cifra, ma che Morata interessi è chiaro, vista la stima che Allegri ha sempre dispensato verso il giocatore.