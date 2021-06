Juventus, Allegri potrà pescare tra i giovani: da Fagioli a Da Graca, tante le opzioni

Progetto nuovo, vecchio tecnico: nel suo secondo corso alla Juventus, Max Allegri potrà pescare anche alcuni talenti dalla Under 23 e dalla Under 19. Come già fatto da Pirlo con Frabotta (17 presenze in prima squadra), Portanova, Rafia e Da Graca, Allegri potrà finalmente dare qualche minuto anche a Fagioli, uno dei suoi pupilli, sottolinea il Corriere dello Sport. Classe 2001, punto fermo della Under 23, trequartista che può fare anche il regista, Fagioli ha esordito da titolare in prima squadra in Coppa Italia contro la Spal e poi in campionato ha avuto spazio contro il Crotone. In ascesa anche Radu Dragusin, centrale romeno classe 2002, che ha collezionato 4 presenze nella stagione appena conclusa. Possibile si punti anche su Felix Correia, esterno offensivo portoghese classe 2001, entrato nel finale del match con l’Udinese e spesso convocato. Così come Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001, e lo stesso Da Graca, bomber dell’Under 19 già impiegato in Coppa Italia.