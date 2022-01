Juventus, ancora niente rinnovo per Bernardeschi: Inter e Milan osservano la situazione

Milan e Inter si stanno iniziando a muovere per Federico Bernardeschi, secondo SportMediaset. Al momento, spiega l’emittente, si tratterebbe semplicemente di una richiesta di informazioni sul suo status e poco più, ma non è escluso che nelle prossime settimane le manifestazioni d’interesse sfocino in qualcosa di più concreto. Il giocatore, ricordiamo, è in scadenza di contratto con la Juventus in estate e al termine del mercato di gennaio il suo agente Federico Pastorello avvierà i contatti con la dirigenza bianconera per trattare l’eventuale rinnovo di contratto.