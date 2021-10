Juventus, Arthur: "Felice di aver giocato, lo staff del club mi ha aiutato moltissimo"

vedi letture

Lasciatosi alle spalle un lungo infortunio, il centrocampista della Juventus Arthur ha parlato così a Juventus TV dopo l'amichevole di oggi contro l'Alessandria. Ecco le parole raccolte da Tuttojuve.com:

Primi minuti per te in questa nuova stagione. Quali sono le sensazioni?

"Sono molto felice, ho lavorato duro per questi primi minuti e ho sfruttato al massimo ogni minuto".

Partita utile anche sotto il piano fisico?

"Sì, è chiaro, la cosa principale era riprendere il ritmo di gioco. Una partita è molto differente da un allenamento, ti dà ritmo di gioco e fisicamente è meglio".

Hai toccato tanti palloni, sei venuto a prenderli, hai dettato i tempi, è quello che ti chiede Allegri...

"Sì, l'obiettivo per questi primi minuti per me era questo, ritrovare l'intensità di una partita, in situazioni di una partita, uno scatto lungo, dirigere il gioco, il pallone, sono molto contento"

Ti senti pronto per il tour de force che attende la squadra?

"Sì, sto lavorando duro a un mese con lo staff della Juventus che mi ha aiutato molto, sono molto grato a loro, medici, fisioterapisti, preparatori, al mio staff personale, voglio ringraziare tutti perchè sono molto felice per questi primi minuti e non sentire il dolore che avevo prima è una cosa che mi rallegra moltissimo".