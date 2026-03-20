Le parole di Arthur, la rinascita di D.Luiz. Juve, i rinforzi sono già sotto contratto?

In una intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport' il centrocampista brasiliano Arthur Melo ha dichiarato di aver voglia di rimettersi in discussione con la maglia della Juventus. Dopo esser ripartito nel migliore dei modi al Gremio, l'ex regista del Barcellona che ha un contratto col club bianconero valido fino al 30 giugno 2027 ha parlato così del suo futuro: "A Luciano piace avere un centrocampista organizzatore, un fulcro della squadra, e a me quel ruolo piace. Pizarro e Lobotka si sono esaltati con Spalletti giocando un calcio basato su possesso palla e intelligenza tattica. Non è assurdo pensare che potrei adattarmi bene. Vedremo".

Arthur a Torino non ha mai trovato fortuna, è rimasto ingabbiato da uno scambio a cifre deluxe che ha penalizzato anche Pjanic. Però lo scorso agosto la Juventus - quando ha ufficializzato il suo prestito in Brasile - ha sottolineato che il classe '97 dal 2020 in poi ha collezionato 63 presenze con la maglia bianconera. Non poche, anche perché nel mezzo ci sono stati diversi prestiti. Quello da meteora del Liverpool, un altro decisamente più produttivo alla Fiorentina e poi la parentesi al Girona.

Arthur come alternativa a Locatelli per la prossima stagione potrebbe essere una possibilità. Con Spalletti potrebbe funzionare, lui come Douglas Luiz. Un altro calciatore brasiliano di proprietà della Juventus, ma attualmente in prestito. Anche al calciatore di Rio de Janeiro il ritorno a casa, in quell'Aston Villa in cui aveva già militato per cinque stagioni, ha fatto decisamente bene. Ieri protagonista del successo contro il Lille, il centrocampista cresciuto nel Vasco da Gama da quando è rientrato nel club di Birmingham ha ritrovato minuti e titolarità. Anche il gol.

Entrambi in estate potrebbero tornare alla Juventus, entrambi potrebbero tornare utili a Spalletti. Anche se, nel caso di Douglas Luiz, non è da escludere la possibilità che l'Aston Villa decida di riscattarlo. Dipenderà dal posizionamento finale in classifica dei villans e dal futuro di Unai Emery: nel caso, nelle casse della Juventus entrerebbero 25 milioni di euro pagabili in tre esercizi più bonus per un massimo di 3.5 milioni.