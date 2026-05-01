Arthur parla della Juventus: "Darà tutto per arrivare seconda. Con Spalletti cresciuta tanto"

L'ex centrocampista della Juventus Arthur, oggi al Gremio in Brasile, ha parlato a TuttoJuve del suo momento e del finale di campionato dei bianconeri:

Raggiungere le 100 partite con il Grêmio è un grande traguardo. Ora, il tuo obiettivo sarà arrivare a 150 o 200 partite con lo stesso club?

"Raggiungere le 100 partite con il Grêmio è un traguardo che mi emoziona molto, è casa mia e indossare questa maglia così tante volte significa realizzare un sogno per me. Ovviamente mi entusiasma continuare ad aggiungere presenze, e spero di poterne raggiungere il maggior numero possibile con il Grêmio. Aiutare a rendere ancora più grande la storia del club è qualcosa che mi motiva ogni giorno".

Parlando della Juventus, credi che possa finire seconda o terza?

"È complicato perché sono 5 punti in meno rispetto al Napoli, ma la Juventus ha la squadra per competere fino alla fine. Con Spalletti, la squadra è migliorata molto negli ultimi mesi e ora attraversa un buon momento. Ha partite davanti in cui è favorita e sicuramente darà tutto per arrivare al secondo posto, ma è difficile perché non dipende solo da loro".

Si avvicina la fine della stagione in Europa e presto si parlerà del tuo futuro. Dato che abbiamo letto e sentito tanto a riguardo negli ultimi mesi, qual è il tuo sogno? Ti piacerebbe restare qui e fare la storia, oppure tornare alla Juve e giocare con Spalletti?

"La verità è che mi sento molto felice al Grêmio. Come ho già detto, è casa mia e restare qui sarebbe speciale. Mi piace giocare dove mi sento valorizzato e dove posso dare il meglio di me. Quello che verrà, lo deciderò con il cuore".