Ufficiale Rinnovo importante per il Leverkusen: l'esterno Arthur ha firmato fino al 2031

Rinnovo importante in casa Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha annunciato il prolungamento di Arthur, laterale brasiliano classe 2003. Il giocatore ha firmato un nuovo contratto che avrà scadenza 2031.

In questa stagione Arthur, nonostante alcuni problemi di natura fisico che ne hanno condizionato il rendimento, ha messo insieme un totale di 29 presenze in tutte le competizioni con all'attivo 2 gol e 3 assist.