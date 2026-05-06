Ufficiale
Rinnovo importante per il Leverkusen: l'esterno Arthur ha firmato fino al 2031
TUTTO mercato WEB
Rinnovo importante in casa Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha annunciato il prolungamento di Arthur, laterale brasiliano classe 2003. Il giocatore ha firmato un nuovo contratto che avrà scadenza 2031.
In questa stagione Arthur, nonostante alcuni problemi di natura fisico che ne hanno condizionato il rendimento, ha messo insieme un totale di 29 presenze in tutte le competizioni con all'attivo 2 gol e 3 assist.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: l’obiettivo americano e le parole del “Confa”. Napoli: Sarri… insidia Conte. Inter: la tecnica “a togliere” di Chivu e il budget per il mercato. E la carta d’identità contestata di Farioli e Fabregas
Ora in radio
18:30Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Addio Beccalossi, il ricordo di Muraro: "Avesse avuto continuità... Era un pigro, portava il sorriso"
"Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile