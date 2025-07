Juventus, Arthur pronto a tornare in Spagna: il Betis l'ha scelto per sostituire Cardoso

Arthur è pronto a tornare in Spagna. Stando a quanto riporta il giornale brasiliano O Globo, il Real Betis starebbe infatti per raggiungere un accordo per portare il classe '96 a Siviglia. Il centrocampista brasiliano della Juventus sarebbe stato scelto per sostituire Johnny Cardoso, che è stato ufficialmente venduto all'Atlético Madrid mercoledì scorso.

Arthur non rientra nel progetto bianconero e la Juventus vuole venderlo per recuperare i soldi spesi quando lo comprò dal Barcellona nel 2020. Il giocatore ha già giocato in prestito nella Fiorentina e nel Girona, nel campionato spagnolo, ma adesso vorrebbe una soluzione definitiva. Proprio come la Vecchia Signora.