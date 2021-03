Juventus, battere il Porto vale 10,5 milioni di cui il bilancio ha bisogno. Altri 12 con la semifinale

La Juve aspetta il Porto con la consapevolezza che un successo di misura stasera potrebbe non bastare per passare ai quarti di Champions League: servirà un affermazione netta, un'assoluta necessità anche in tema di bilancio, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. La Champions, infatti, è molto importante anche per un bilancio che potrebbe chiudersi con un rosso di oltre 200 milioni. L’accesso ai quarti porterebbe 10,5 milioni, con ulteriori premi da 12 milioni per le semifinali, 15 per la finale e 19 per la vittoria nella Coppa. Sono 56,5 milioni potenziali all’orizzonte, più eventuale aumento del market pool.