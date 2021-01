Juventus, Bayern pronto a scaricare Douglas Costa a gennaio ma l'ingaggio blocca tutto

Il Bayern Monaco non ha nessuna intenzione di riscattare Douglas Costa a fine stagione e anzi, sarebbe disposta anche a interrompere il prestito nel corso di questo mese di gennaio. Un acquisto flop che potrebbe anche venire ceduto eccezionalmente in una terza squadra dopo le presenze con la Juventus e con i bavaresi visto che la FIFA ha dato il via libera a questa possibilità a causa del particolare momento che il calcio sta attraversando per via del Covid. Il problema è che al momento non ci sono club interessati tra quelli che avrebbero la possibilità di spendere 3 milioni netti di ingaggio per metà stagione e quindi fino a giugno e dunque alla fine il brasiliano resterà in Germania fino al termine del campionato ma con la certezza di tornare a Torino in estate. A riportarlo è il sito della Gazzetta dello Sport.