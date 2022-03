Juventus, Bernardeschi nuovo caso Dybala? Ancora nessun appuntamento per il rinnovo

vedi letture

Dopo Paulo Dybala, nuovo caso legato ai rinnovi in casa Juventus? Secondo la Gazzetta dello Sport, anche la situazione di Federico Bernardeschi è da considerarsi ingarbugliata, in questo senso. Attualmente l'ex Fiorentina guadagna 4 milioni di euro netti a stagione e la prospettiva è quella di mettere sul piatto un prolungamento a cifre fortemente ribassate o addirittura nessuna offerta, proprio come successo con la Joya. Il diretto interessato al momento pensa solo al campo, a Torino è sempre stato bene ma ancora la società non ha fissato alcun incontro col suo agente Federico Pastorello.