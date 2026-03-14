Live TMW Juventus, Boga: "Spalletti importante per me, sento la sua fiducia"

23.50 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Jeremy Boga, giocatore della Juventus, per commentare il risultato maturato contro l'Udinese nella ventinovesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23:25 - Inizia la conferenza.

Il match:

"Una vittoria importante, sapevamo che era una gara pesante per la classifica e abbiamo dimostrato di poter giocare bene. Anche nella ripresa abbiamo dimostrato di poterci difender ebene e ottenere la vittoria".

Pensavi di poter avere questo impatto?

"Sono venuto qui per dare il meglio, in questo momento tutto va bene per me e la squadra, sono contento. Lavoro sempre per giocare così".

Ti sei ripreso dopo il periodo difficile al Nizza:

"Sono stati due mesi duri a Nizza. Adesso sono qua e lavoro ogni mattina per continuare così, devo dare tutto in gara e in allenamento per continuare così".

Quanto è importante Spalletti per te?

"E' stato molto importante, da quando sono arrivato mi ha dato fiducia. E' più facile quando il mister ti dà questa libertà di giocare. Sono più libero nel gioco, do del mio meglio quando mi dà minuti".

23.35 - Finisce la conferenza stampa.