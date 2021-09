Juventus, Bonucci: "Questa serata serva da lezione: cercavamo da tempo una gara così"

Dopo la vittoria contro il Chelsea, in conferenza stampa parla Leonardo Bonucci, capitano di serata della Juventus. "Stasera quel che abbiamo visto di diverso, per tutti i 95', è stato l'atteggiamento. La voglia di soffrire, di non concedere nulla ai Campioni d'Europa. E' l'atteggiamento che cercavamo da qualche partita, stasera ci siamo riusciti nella partita più difficile anche se la più facile da preparare come intensità. Questa deve essere l'esempio e non l'eccezione".

E' la svolta? "La vedo più come una lezione. E' da qualche partita che cercavamo l'atteggiamento che c'era stato solo a singhiozzo. Deve essere la regola e non l'eccezione, l'essere squadra su ogni pallone. Le qualità ci sono, a volta tecnicamente sbagliamo troppo ma con questa intensità, le vittorie in certe partite arrivano di conseguenza".

Su De Ligt "De Ligt è un grande giocatore, è stato criticato a volte eccessivamente. Ha valori importanti, il futuro è dalla sua parte".

Sulla sua serata "E' stata una partita di alto livello, giocare in Champions dà stimoli. Ho fatto quel che dovevo fare in entrambe le fasi, ho avuto un paio di indecisioni che potevano costarci caro ma è stata una partita importante. Tra le prime disputate non solo a livello personale ma come squadra. Serve ritrovare lo spirito degli anni vittoriosi".

Sulla difesa a tre "Chi non vorrebbe giocare con De Ligt e Chiellini? Poi la patata bollente passa al mister".

Sull'obiettivo "Essere giocatori e uomini migliori, ogni giorno. Quando fai il professionista devi essere ambizioso e umile, per coronare i sogni. Abbiamo l'obbligo di volere tutto, la Juventus non deve accontentarsi mai. I giocatori devono vivere con questa idea in testa".