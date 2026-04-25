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Juventus, Bremer: "Non è stata una stagione positiva. Io voglio vincere"

Juventus, Bremer: "Non è stata una stagione positiva. Io voglio vincere"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 14:52Serie A
Camillo Demichelis
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

14:15 - Gleison Bremer presenta Milan-Juventus, gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A in programma domani alle 20:45. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del difensore bianconero in diretta.

Quanto siete cresciuti a livello di consapevolezza?
"La squadra sta crescendo partita dopo partita e giocando una volta a settimana possiamo lavorare di più. Si vede sul campo. Giocando una volta a settimana c’è più tempo di lavorare, il mister sta spingendo tanto per valorizzare la nostra qualità".

State lavorando in modo specifico in difesa?
"Stiamo crescendo poi quando il mister è arrivato non ha potuto lavorare tanto. Adesso io, Kalulu, Kelly e Gatti stiamo anche lavorando tanto a livello individuale e questo ci sta aiutando. Per vincere ci vuole una difesa solida".

Quanto conterebbe vincere domani?
"È importante avere soprattutto una continuità di prestazioni e di vittoria. Domani non sarà semplice, Allegri è un bravo allenatore, ha vinto tanto, lo conosciamo bene. Domani ci aspetta una partita difficile ma dovremo fare la nostra partita. Mancano 5 partite, se vinciamo domani sarà quasi fatta per la Champions".

Le differenze tra Spalletti e Allegri?
"Sono due grandi allenatori. Con Allegri è stato bello perché siamo tornati a vincere dopo tanto tempo, con lui ho imparato tanto soprattutto nella fase difensiva. Spalletti vuole giocare sempre, vuole sempre comandare la partita ed è quello che cerchiamo di fare in gara gara".

Spalletti ti chiede tanto dal punto di vista tecnico..
"Non solo a me, ma tutta la squadra deve avere la consapevolezza di occupare gli spazi, girare la testa. Non solo mia ma di tutta la squadra".

Sul rinnovo del mister?
"La società ha preso questa decisione di rinnovarlo, da quando è arrivato è cambiata tanto la squadra. La Juve è 6 anni che sta galleggiando e questo non può succedere. Qui mi trovo bene ma è importante tornare a vincere, per essere considerato campione devi tornare a vincere. Io voglio vincere perchè ho 29 anni e non posso aspettare".

Sei soddisfatto di come sei tornato dal tuo infortunio?
"Quando torni da un crociato non è mai facile. Infatti ho voluto parlare tanto con Chiellini e Del Piero. Il percorso non è facile, ci vuole tempo. Mi stanno aiutando, ora a fine stagione mi sento moltomeglio. Manca ancora qualcosina ma si vede che sto meglio. È un percorso lungo, quando rientri non è facile ma sono sulla strada. Tornerò come prima sicuramente".

Hai parlato con Alisson?
"Non si può galleggiare 6 anni, devi vincere, puntare allo Scudetto ma ora è presto per dire Scudetto l’anno prossimo. La società ha rinnovato i contratti, c’è Yildiz, McKennie. Dobbiamo finire la stagione e vedere che mercato farà. Non ho parlato con Alisson sicuramente è un portiere fortissimo ma noi abbiamo Perin e Di Gregorio che è tornato bene. A questo ci penserà la società e non spetta a me".

Su Spalletti?
"Quando è arrivato lui la squadra è cambiata tanto. Io ho avuto anche grandi allenatori come Ancelotti nel Brasile e Allegri.

Stai lavorando anche nel crescere in zona gol?
"Sto lavorando anche su questo. Il mio obiettivo è quello di fare gol e assist".

Potevate fare di più in questa stagione?
"Assolutamente. Non è una stagione positiva quella che abbiamo fatto. Dovevamo fare molto meglio soprattutto in Coppa Italia e Champions League. Ora è passato e dobbiamo guardare avanti".

Sei contento di esser un giocatore importante per la Juve?
"Questo mi fa piacere, perché vuol dire che sto facendo bene. Io non ho la bacchetta magica per cambiare tutto ma io ho bisogno di tutta la squadra soprattutto dopo l'infortunio".

Cosa ti hanno detto Chiellini e Del Piero?
"Mi hanno detto di avere pazienza, quando torni ci vuole tempo. Questo è un percorso lungo che va affrontato. Devi far bene, allenarti bene, dormire bene, mangiare bene. Quella è la somma di tutto ma sono sulla strada giusta".

Su Pulisic e Leao?
"Allegri ti fa giocare basso e soprattutto sulle palle inattive. Noi dobbiamo stare attenti su queste cose".

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