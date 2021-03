Juventus, Buffon potrebbe terminare la carriera altrove seguendo le orme di Casillas

A fine stagione Gigi Buffon deciderà se rinnovare di un anno il rapporto con la Juventus oppure provare a terminare la propria gloriosa carriera in un altro club da titolare come ha fatto in precedenza Casillas. È una possibilità concreta perché Buffon si sente ancora altamente competitivo e perché la voglia di giocare è tanta nonostante sia consapevole dell'importante ruolo che ricopre attualmente all'interno dello spogliatoio di Andrea Pirlo. Ancora non ha deciso, lo farà al termine del campionato, probabilmente dopo aver parlato con Agnelli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.