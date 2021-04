Juventus, Buffon vuole giocare la Champions da titolare: Atalanta pista viva

vedi letture

Resta viva l'ipotesi Atalanta per Gigi Buffon che al termine della stagione potrebbe dire nuovamente addio alla Juventus. Il portiere vuole giocare ancora la Champions da titolare e i nerazzurri, nonostante i suoi 43 anni, potrebbero garantirgli questa possibilità. A meno che non faccia un passo indietro e non decida di restare anche in caso di arrivo alla Vecchia Signora di Donnarumma, che però non ha decisamente bisogno di una "chioccia". A riportarlo è La Repubblica.