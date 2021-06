Juventus, capitolo portieri: Pinsoglio rinnova come terzo, caccia al secondo

La certezza in casa Juventus ha un nome e un cognome: Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, confermatissimo da Max Allegri nel ruolo di primo portiere, facendo così cadere l’opportunità di firmare Donnarumma destinato così al PSG, continuerà a vestire la maglia numero 1 della Vecchia Signora anche per la stagione successiva pronta a partire attorno alla metà di luglio dal centro sportivo della Continassa. Più di qualche dubbio invece sulla figura del secondo portiere, decisamente meno sul terzo estremo difensore che sarà, per il quinto anno di fila, Carlo Pinsoglio.

PINSO, C’È IL RINNOVO - Fra poco più di 10 giorni l’attuale contratto di Carlo Pinsoglio terminerà la propria validità mettendo così il portiere classe 1990 sul mercato. Niente di tutto questo però perché la Juventus ha fatto la propria scelta sciogliendo gli ultimi dubbi: Pinsoglio rinnoverà il proprio accordo fino al 2022, manca solo l’annuncio ufficiale. Sole 4 presenze dalla stagione 2017/2018 ma importanza rilevante all’interno dello spogliatoio nella capacità di fare gruppo e dare supporto ai compagni. Un altro anno in bianconero dunque per il ragazzo prodotto del vivaio di Madama.

I NOMI PER IL 12 - Tutta da sbrogliare invece la matassa relativa al secondo portiere. Salutato Gigi Buffon accasatosi al Parma, la Juventus deve scegliere quello che dovrà essere il vice Szczesny. Tanti i nomi sul piatto: da Sirigu che lascerà il Torino, a Ospina candidato in fase di valutazione tra la dirigenza bianconera, fino al più facile Mirante (libero da vincolo contrattuali), arrivando a Romero in uscita dal Manchester United e al brasiliano, ma con passaporto comunitario, Diego Alves. Tanti nomi nella lista bianconera tutta al vaglio della dirigenza e del tecnico: non c’è fretta, ciò che conta è fare la scelta migliore per campo e casse. Nella lista non c’è Perin che è sì di proprietà della Juventus ma che ha manifestato la volontà di giocare con continuità.