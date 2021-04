Juventus, Chiellini sceglie il bivio della carriera: "Non giocherei mai con un'altra maglia"

Nel corso dell'intervista a Sky Sport, Giorgio Chiellini si è messo di fatto davanti a un bivio della carriera. Continuare a Torino o dire addio al calcio. Questo perché, nella chiacchierata con la pay tv, ha spiegato che "sicuramente non giocherei mai con un'altra maglia in Italia o in Europa, non è proprio attuale".