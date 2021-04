Chiellini in scadenza di contratto: "Io e Buffon non saremo mai un problema per la Juve"

"Durante la sosta per le Nazionale il mio rinnovo e quello di Gigi Buffon sembrava fosse un problema ma non è così..." Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini, nel corso di una intervista rilasciata a 'Sky', s'è soffermato sul suo futuro.

Chiellini, 37 anni da compiere il prossimo 14 agosto, ha un contratto in scadenza a giugno e in questo momento non sta trattando con la Juventus un nuovo contratto. "Non esiste questo problema, non lo siamo mai stati, non lo siamo e non lo saremo mai. E' fantamercato, ma sicuramente non giocherei mai con un'altra maglia in Italia o in Europa, non è proprio attuale. Io però in questo momento sono concentrato solo sugli attaccanti dell'Atalanta".