Juventus, Chiesa: "CR7 assente? Ci sono altri campioni che possono fare la differenza"

L'esterno della Juventus Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Atalanta: "Oggi è uno scontro diretto, dobbiamo mettere tutto in campo. L'obiettivo di quest'anno è ottenere la qualificazione in Champions. Abbiamo perso qualche punto e non siamo riusciti a lottare per lo scudetto. Ora dobbiamo raggiungere un obiettivo fondamentale per questa stagione e per la prossima".

Mancherà Ronaldo. Questo vi responsabilizza di più?

"Cristiano ha avuto un problema oggi e non c'è. Sicuramente ci sono altri campioni che possono fare la differenza in questa partita".