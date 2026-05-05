Juventus con due grandi obiettivi di mercato dalla Premier. E occhio anche a Reijnders

L'edizione di oggi di Tuttosport, tra le altre cose, si sofferma anche su un doppio, grande obiettivo per la Juventus nel prossimo calciomercato, con la Vecchia Signora che sembra intenzionata a fare sul serio per attirare a sé due dei giocatori più rappresentativi degli ultimi anni in Premier League.

Il primo è Bernardo Silva, ormai da mesi accostato alla Juventus. Da quando, più o meno, si è capito che non avrebbe prolungato il suo contratto in scadenza con il Manchester City. In lui, riferisce il quotidiano, Spalletti vede un elemento giusto per dare in un colpo solo qualità tecnico-tattica e perfidia al centrocampo.

A proposito di giocatori del City che agiscono a centrocampo, vengono riferite le voci provenienti dal suolo inglese per le quali la Juventus avrebbe fatto anche un (timido) sondaggio per Tijjani Reijnders, ex Milan. Le difficoltà in questo caso appaiono però di natura economica: impossibile sia svenduto un giocatore pagato 58 milioni di euro un anno fa, che ne guadagna 8 l'anno. In caso di prestito, magari…

Acclarata invece l'accelerata della Juventus su Alisson (nell'immagine). L'entourage del portiere brasiliano lavora perché la separazione con il Liverpool sia rapida e indolore, avendo già un accordo con la Signora per un contratto di tre anni.