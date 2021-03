Juventus, concorrenza a stelle e strisce per Marcelo; Beckham lo vuole all'Inter Miami

Sembra oramai certo che in estate le strade di Marcelo e del Real Madrid si separeranno dopo 14 anni e una sequela infinita di trionfi comprese 4 Champions League e 5 titoli della Liga. Per questo motivo sul brasiliano si sono mosse da tempo molte società europee compresa la Juventus, ma secondo quanto riportato da France Football se ne sarebbe aggiunta una d’oltreoceano. Si tratta dell’Inter Miami, franchigia MLS di proprietà dell’ex Blancos David Beckham. L’inglese conosce il difensore proprio dalla sua avventura in Spagna e mantiene un ottimo rapporto sul quale vuole far leva per convincerlo ad accettare l’avventura negli USA.