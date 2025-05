Juventus, concorrenza al Napoli per David: offerta allettante da parte dei bianconeri

La Juventus piomba su Jonathan David. La formazione bianconera giocherà oggi il suo ultimo match di campionato in quel di Venezia. L'obiettivo ovviamente è quello di portare a casa l'intera posta in palio per conquistare l'accesso alla prossima Champions League. Dietro le scrivanie invece sono alla ricerca di elementi che possano incrementare il tasso tecnico della squadra per poter dare l'assalto alla prime posizione il prossimo anno. In attacco, con la doppia partenza possibile di Kolo Muani e Vlahovic, si pensa alla punta del Lille.

Concorrenza bianconera

Il calciatore canadese infatti è in scadenza di contratto con la formazione transalpina e il Napoli forte su di lui. La volontà dalle parti della Continassa sarebbe quella di competere con i campioni d'Italia per cercare di strappare all'ultimo il sì del giocatore. La concorrenza però resta folta. In Premier League stanno seguendo con grande attenzione un calciatore che ha realizzato 25 gol in 49 partite fra le varie competizioni.

La proposta

La Juve sarebbe pronta a fare una super proposta al giocatore che, ripetiamo, arriverebbe a parametro zero. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la punta canadese percepirebbe uno stipendio da 5 milioni di euro a stagione più un bonus da 6-7 milioni di euro al momento della firma.