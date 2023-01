Juventus, congelati i rinnovi di Danilo e Rabiot: la giustizia sportiva non dà certezze al club

vedi letture

La Juventus ha urgenza di risolvere le questioni relative ai rinnovi di contratto di Adrien Rabiot e Danilo. Il problema però, come spiega Tuttosport, è che, dopo i colloqui iniziati nelle scorse settimane, c'è stata una brusca frenata dovuta alla giustizia sportiva, che ha in qualche modo allarmato i giocatori, dal momento che ora la società non sa più quale budget potrà avere a disposizione nella prossima stagione e se disputerà le coppe.