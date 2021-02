Juventus, Cuadrado: "Oggi come una finale. Scendiamo in campo per vincere"

L'esterno della Juventus, Juan Cuadrado, ha parlato ai microfoni di JTV prima della gara contro l'Inter in Coppa Italia: "Dobbiamo scendere in campo con quella voglia e con quella determinazione di fare risultato, come se fosse una finale, una nuova partita, quindi penso che la voglia di vincere determinerà tutto".

Si aspetta un'Inter aggressiva fin da subito?

"Sicuro, perché loro verranno qui per fare risultato come noi. Dobbiamo avere più voglia, più fame, cercare di fare risultato perché ci si gioca qualcosa di importante, un trofeo. Scenderemo in campo con quella voglia e quella determinazione per raggiungere la finale".

Sente di essere importante per questa squadra?

"Cerco sempre di essere disponibile, dare il meglio di me stesso per la squadra e sarò pronto a giocare dove vorrà il mister. Abbiamo lavorato su questo, per cercare di dare fastidio a loro con le nostre posizioni e speriamo che oggi possa fare la differenza".