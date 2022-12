Juventus, dall'Inghilterra: il Newcastle può tentare Rabiot a gennaio

Spunta una nuova pretendente per Adrien Rabiot, forse già per gennaio. come riportato da Shields Gazette, infatti, il Newcastle sarebbe pronto a presentare un'offerta alla Juventus per avere il calciatore a gennaio. Un'offerta che, qualora arrivasse, il club bianconero potrebbe anche accettare per non rischiare di perdere il calciatore a zero a fine stagione. Da capire se il calciatore vorrà accettare: l'intenzione del centrocampista francese è infatti quella di svincolarsi e di strappare il contratto più ricco possibile.