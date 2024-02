Juventus, Danilo: "Partita speciale, ma oggi non finisce la stagione. No troppa pressione"

Il difensore della Juventus Danilo ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro l’Inter valevole per la 23^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Le sue dichiarazioni: "Ho visto i miei compagni sereni, è una partita importante ma oggi non finisce la stagione. Tutti ci guardano e tutti vogliono giocare, ma alla fine sono 3 punti. Thuram attacca la profondità ed è forte, ma non possiamo guardare solo lui. Lautaro dà fastidio tra le linee, l'Inter è una squadra importante e dovremo dare tutto per vincere. E' chiaro che è una partita speciale, ma dovremo fare quello che stiamo facendo fin qui e non mettere troppa pressione addosso alla squadra".

La 23^ giornata di Serie A è iniziata venerdì, con il successo per 3-2 del Lecce tra le mura amiche contro la Fiorentina. Partito molto più bloccate sabato alle 15.00, dato che Empoli-Genoa e Udinese-Monza si sono chiuse entrambe con il punteggio di 0-0. Alle 18.00 Milan corsaro a Frosinone vincendo per 2-3, mentre alle 20.45 il Bologna ha fatto suo il derby emiliano battendo il Sassuolo per 4-2. 0-0 nel lunch match della domenica tra Torino e Salernitana, poi alle 15.00 Napoli-Verona (terminata 2-1 per gli azzurri) e alle 18.00 Atalanta-Lazio (3-1 per i bergamaschi).