Juventus, Danilo: "Scudetto? Siamo troppo lontani. Dobbiamo puntare alla Champions"

vedi letture

Danilo, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a JTV dopo la vittoria per 2-1 contro il Napoli: “Sapevamo dell’importanza della partita e alla fine abbiamo sofferto ma lo abbiamo fatto bene. Eravamo convinti di noi e abbiamo vinto giocando un buon calcio. Le grandi squadre sono quelle che hanno costanza di rendimento e quest’anno abbiamo avuto qualche problema a farlo. Chi ha esperienza deve prendere per mano la squadra per andare lontano. Siamo i primi ad essere tristi perché non siamo a lottare per la testa della classifica. Adesso siamo lontani e dobbiamo lottare per la Champions”.