Juventus, de Ligt fa chiarezza: "Sono totalmente a favore del vaccino per il Covid-19"

"In una recente intervista, non sono stato chiaro: sono assolutamente a favore del vaccino per il Covid-19 e lo farò non appena sarà possibile". Così Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, sul suo profilo Twitter.

In my recent interview, I was not clear with my response. In order to clear any doubts: I am absolutely in favour of the COVID-19 vaccination and will take it as soon as possible.

— Matthijs de Ligt (@mdeligt_04) May 29, 2021