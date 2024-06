Juventus decisa su Khephren Thuram: Giuntoli lo vuole a prescindere da Rabiot

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, a dispetto dell'affare in chiusura per Douglas Luiz, Khéphren Thuram è un obiettivo molto importante per il centrocampo della squadra di Thiago Motta.

Contatti in corso tra la Juventus e il Nizza per il centrocampista francese. I bianconeri lo vorrebbero anche nel caso in cui Rabiot decidesse di rinnovare il proprio contratto con il club. Ma se l'ex PSG scegliesse di prendere altre strade, allora i bianconeri andrebbero di sicuro ancora più forte sul centrocampista del Nizza.

Thuram ha un solo anno di contratto con il club francese, di conseguenza la Juventus prevede di acquistarlo per circa 15-18 milioni di euro.