Juventus, Di Lorenzo più di un'idea: tre possibili contropartite per il Napoli

La nuova Juventus di Thiago Motta avrà priorità ben precise per quel che riguarda l'attacco. Al netto di possibili cessioni di peso, gli obiettivi in entrata diCristiano Giuntoli sono Riccardo Calafiori per la difesa e Teun Koopmeiners per il centrocampo.

Nelle ultime ore però si è aperta una nuova clamorosa possibilità che i bianconeri hanno tutta l'intenzione di provare a cogliere, secondo la Gazzetta dello Sport: il capitano azzurro ha un contratto pesante, da 3,2 milioni di euro netti a stagione fino al 2028, con in più l'opzione per il 2029. Per i bianconeri è una nuova idea, così come per l'Inter, mentre dall'estero è arrivato un sondaggio da parte dell'Atletico Madrid, col giocatore che ha comunque dato priorità alla permanenza in Italia.

Il Napoli valuta il cartellino del suo giocatore non meno di 20 milioni di euro, cifra considerata alta dalla Juventus viste anche le altre priorità. Per questo, secondo il quotidiano, Giuntoli sta valutando la possibilità di inserire nell'operazione una parziale contropartita tecnica per abbassare il costo. I nomi? Da Perin a Rugani e Moise Kean, tutti nomi che potrebbero essere valutati positivamente dal comparto mercato azzurro. Nei giorni scorsi, ricordiamo, l'agente del giocatore ha apertamente parlato di mancanza di fiducia da parte della società, con conseguente richiesta di cessione in estate.