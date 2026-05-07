Juventus, difensore cercasi: occhio Ndicka, c'è una contropartita gradita a Gasperini

Non solo Vlahovic nel punto mercato de La Gazzetta dello Sport sulla Juventus. Si riparte da Luciano Spalletti che ha dato le sue indicazioni per rinforzare la squadra. E in difesa non è ancora tramontata la pista Senesi.

Il difensore argentino e in scadenza di contratto col Bournemouth ed è pronto a fare il salto di qualità. Attenzione però alla concorrenza dalla Premier League, con il Manchester United interessato al giocatore. La Juve aspetta una risposta e nel frattempo valuta le alternative: una è in Serie A, ossia Evan Ndicka per il quale la Vecchia Signora potrebbe offrire uno scambio con un giocatore particolarmente gradito a Gian Piero Gasperini, ossia Teun Koopmeiners. L'olandese all'Atalanta ha vissuto gli anni migliori, segnando 29 reti in 129 partite.