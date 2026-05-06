Juventus-Roma, spunta un'ipotesi di scambio: Ndicka in bianconero, Koopmeiners da Gasp

Juventus e Roma si sfidano in campionato per un posto nella prossima Champions League, ma nelle prossime settimane potrebbero ritrovarsi anche al tavolo delle trattative. Tra i due club starebbe infatti prendendo corpo una suggestione di mercato che coinvolge Evan Ndicka e Teun Koopmeiners. A scriverlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.

L’ipotesi è ancora in fase iniziale, ma alcuni presupposti rendono l’operazione tutt’altro che impossibile. La Juventus segue con attenzione Ndicka, difensore che viene considerato ideale per caratteristiche tecniche, esperienza in Serie A e sostenibilità economica dell’ingaggio. L’ivoriano, arrivato alla Roma nel 2023, ha un contratto fino al 2028, ma i giallorossi potrebbero valutare una cessione davanti a un’offerta importante, vicina ai 40 milioni di euro. Sul centrale ci sarebbero anche diversi club stranieri, tra cui il Barcellona.

Dall’altra parte c’è Koopmeiners, protagonista di una stagione complicata a Torino. L’olandese non è riuscito a imporsi come previsto e la Roma potrebbe rappresentare per lui una soluzione gradita perché ritroverebbe Gasperini in panchina. Il tecnico conosce perfettamente il centrocampista dai tempi dell’Atalanta e lo considera uno dei giocatori che meglio hanno interpretato il suo calcio. Per la Juventus sarebbe anche un modo per limitare le perdite economiche legate a un investimento che finora non ha dato i risultati sperati. L’idea resta embrionale, ma l’asse Torino-Roma potrebbe presto scaldarsi.