Ndicka, addio all'agente: "Da oggi gestirò personalmente la mia carriera professionale"
Con un messaggio condiviso sul proprio profilo Instagram, il difensore della Roma Evan N'Dicka ha annunciato un importante cambiamento nella gestione della sua carriera, comunicando la fine del rapporto professionale con il suo agente e l’inizio di una nuova fase più autonoma.
Questo il messaggio pubblicato sul proprio account: “Desidero informarvi che, a seguito della conclusione della mia collaborazione con il mio ex agente Michael Ncho e la sua società AMS Consulting, proseguiamo le nostre attività professionali separatamente. D'ora in poi, gestirò personalmente la mia carriera professionale”.
Una novità che potrebbe avere effetti anche sul mercato? Presto per dirlo, di sicuro il difensore ivoriano è uno dei calciatori più chiacchierati tra le possibile partenze di casa Roma.