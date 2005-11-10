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Juventus, in difesa spunta il nome di Dragusin: il Tottenham sarebbe aperto alla cessione

Juventus, in difesa spunta il nome di Dragusin: il Tottenham sarebbe aperto alla cessione TUTTOmercatoWEB
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Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 09:35Serie A

Sta nascendo la Juventus di Giovanni Carnevali. Il nuovo amministratore delegato è in sella al club bianconero e con il direttore sportivo Marco Ottolini avrà il compito di allestire l'organico per la prossima stagione da dare a mister Luciano Spalletti. L'obiettivo, per un club come quello piemontese, è di tornare in Champions League, missione fallita nella passata stagione proprio sul filo di lana. Sono tanti i nomi che vengono accostati in questo periodo al club ma in difesa potrebbe esserci anche un possibile ritorno.

Per la retroguardia potrebbe prendere quota il nome di Radu Dragusin. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, gli agenti del calciatore rumeno starebbero proponendo il loro assistito dalle parti della Continassa. Il Tottenham dal canto suo sarebbe anche aperto ad una possibile cessione dell'ex difensore del Genoa con il prezzo che sarebbe anche abbordabile, ovvero 20-25 milioni di euro.

La Juve ci sarebbe pensando anche se prima sarebbero necessarie alcune cessioni prima di acquistare. Quello di Dragusin sarebbe un ritorno a Torino. Il giocatore infatti è arrivato in bianconero all'età di 16 anni dal Regal Bucarest giocando due anni nella formazione Under 23 e disputando anche quattro partite in prima squadra nella stagione 2020-2021 prima di passare in prestito alla Sampdoria l'anno dopo.

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