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Juventus, differenziato per Yildiz, Thuram e Kelly. Il turco è in dubbio per il Bologna
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L’infermeria resta un tema, in casa Juventus. Oltre agli stop di Milik e Cabal, c’è da valutare il recupero di tre giocatori fondamentali per le economie della squadra di Luciano Spalletti come Kenan Yildiz, Khephren Thuram e Lloyd Kelly.
Tutti e tre, secondo quanto raccolto da TMW, nella giornata di oggi hanno svolto lavoro differenziato per la gestione dei carichi. Thuram e Kelly dovrebbero essere comunque a disposizione per la partita di domenica, che vedrà i bianconeri impegnati in casa con il Bologna (fischio d’inizio alle 20.45).
Diverso il discorso riguardante Yildiz: il turco, che da tempo deve convivere con un fastidio al ginocchio, è in dubbio per la gara con i rossoblù.
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